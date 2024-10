Saluzzo, proseguono i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Lo scorso 9 ottobre la Vice sindaca Francesca Neberti, insieme al dirigente dei lavori pubblici Arch. Flavio Tallone e la dottoressa Elena Giordano dei servizi alla persona hanno incontrato le associazioni a tutela delle disabilità e del mondo del volontariato per condividere il progetto e illustrare il lavoro che dovrà essere compiuto nelle prossime settimane. In questa fase infatti il coinvolgimento della cittadinanza sarà fondamentale per individuare criticità e interventi da compiere in materia di barriere architettoniche.