Il Consiglio Regionale approva l’ordine del giorno del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia contro l’attacco al convegno Federvita di sabato a Torino

E’ stato approvato nelle scorse ore l’Ordine del giorno proposto dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia avente ad oggetto: Condanna delle minacce di morte e delle violenze verbali contro il convegno sulla tutela sociale della maternità: corretta informazione sulle azioni regionali per abbassare i toni.

Nella giornata di sabato il convegno organizzato da FederVita a Torino, avente come tema la tutela sociale della maternità, è stato oggetto di un’azione di protesta durante la quale sono stati minacciati e attaccati l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, il volontariato di tutela materno-infantile e la Chiesa. Le scritte apparse sui muri riportavano minacce violente e offensive contro i partecipanti, FederVita e le istituzioni.

“Condanniamo in maniera forte ogni tipo di violenza – afferma il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, firmatario dell’Ordine del giorno – la libertà di opinione in una democrazia matura, come dovrebbe essere l’Italia, non è comprimibile e i fatti di sabato denotano la natura violenta di cospicue frange di movimenti che soltanto a parole si dicono pro-diritti”.

Nell’articolato si evidenzia come si debba fare corretta informazione sulle finalità e sui contenuti delle azioni di tutela materno-infantile della Regione Piemonte, coerenti con le normative nazionali, affinché non vi sia spazio per mistificazioni o interpretazioni strumentali che possano generare un clima di odio e di violenza.