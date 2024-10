La Fiera del Tartufo tiene banco in Parlamento, Gasparri: "Tajani ad Alba per difendere l’export, Renzi in Arabia per suoi redditi"

"Oltre al presidente del Consiglio, consentitemi di apprezzare anche il ministro degli Esteri Tajani, che non diserta mai un appuntamento col Parlamento o a livello internazionale. E voglio dire a qualcuno che è meglio andare ad Alba a difendere 40 milioni di esportazione italiana che andare in Arabia Saudita a incassare 3 milioni per i propri redditi".

Così, con le parole riportate dall’agenzia di stampa Adnkronos, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto oggi a Palazzo Madama in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo.

Il senatore forzista ha così inteso replicare al fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, a sua volta intervenuto in seguito all’esternazione del suo compagno di partito Enrico Borghi ( leggi qui ), critico sulla presenza del vicepremier Antonio Tajani alla cerimonia di inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, venerdì scorso al Teatro Sociale .

"Credo che avere un ministro degli Esteri che ieri con la crisi dell'Unifil in Libano va a Chierasco in provincia di Cuneo a riunire il coordinamento di Forza Italia e oggi a inaugurare la Fiera del tartufo, sia un ministro degli Esteri moralmente indifendibile e politicamente incapace oltre che istituzionalmente indecente", aveva detto Renzi alla scuola di formazione di Iv a Gaeta.

Oggi la replica con la quale l'esponente forzista ha richiamato la memoria della discussa iniziativa che vide l’ex premier protagonista di alcune conferenze a pagamento in Arabia Saudita: "Alla Farnesina – ha proseguito Gasparri – c’è anche il commercio estero e va bene se promuoviamo non solo le automobili, ma anche l'agroalimentare. La differenza è che noi ci occupiamo dei guadagni dell'Italia, altri legittimamente vanno nell'estero perché il loro reddito cresca".