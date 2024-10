Che gusto la Nutella albese! Karissa Dumbacher sul mito del sapore migliore rispetto agli Usa

“Nutella: la crema da spalmare che ha più amici nel mondo”. Recita così una pubblicità del prodotto che risale agli anni ’80 e certamente oggi si conferma valida! La creator e foodie Karissa Dumbacher ha persino viaggiato da New York ad Alba con l’obiettivo di assaggiare i prodotti Ferrero lì dove sono nati.



Come spiega in prima persona nel video che ha postato sui suoi canali social a esperienza conclusa, Dumbacher ha colto l’occasione per confermare o sfatare un mito per i suoi connazionali statunitensi: davvero la Nutella ha un sapore diverso (e migliore) in Italia?



Il verdetto della creator è essenziale: sì! La Nutella che ha potuto gustare ad Alba le sembra meno dolce, di consistenza più fluida e dal sapore di nocciole più intenso. Approvata a pieni voti anche la nuova Nutella plant based, perfetta per chi non può assumere latticini, come il padre di Karissa.



Con molto entusiasmo e una valutazione di 9 su 10 assistiamo anche alla degustazione del vasetto di gelato Nutella. La descrizione del video, però, suggerisce molti altri assaggi… Anche Kinder Délice, Kinder Cards, Tronky e Kornetti figurano nel reel, apprezzati soprattutto per la fragranza e l’intensità della nocciola.



Karissa Dumbacher è una performer di teatro musicale e ha un approccio esplorativo nei confronti della cucina: da vera foodie quale si definisce, sperimenta sovente nuove cucine e nuovi sapori, esplora la cultura del cibo di ogni luogo che frequenta e analizza le tendenze del settore. In effetti, una vasta platea di appassionati di enogastronomia segue Karissa Dumbacher per i contenuti che porta sui social e tema cibo! Il video sui prodotti Ferrero le ha restituito grande visibilità, sulla base delle metriche evidenti di 5.8 milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di like.



Attraverso le molte interazioni sui social abbiamo così saputo di aver condiviso fino agli Stati Uniti d’America l’esperienza del profumo della tostatura e della cioccolata che si diffonde, al mattino, tra le vie della città di Alba.