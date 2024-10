Bra, al Monastero delle Clarisse ritiri spirituali per ragazze dai 20 ai 35 anni

Staccare la spina (non solo quella fisica di smartphone e tablet), ritrovare se stessi e il contatto con la vita, quella vera. A questo servono i ritiri spirituali per le ragazze dai 20 ai 35 anni, organizzati dalle Sorelle Clarisse.

Gli incontri sono in programma presso il Monastero di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3) alla domenica e inizieranno con la Santa Messa alle ore 8.30 e termineranno alle ore 17. Si parte il 20 ottobre e si proseguirà il 10 novembre e il 22 dicembre. Nel 2025 i ritiri osserveranno le seguenti date: 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 27 aprile, per concludersi il 18 maggio. In queste date è richiesto di portare il pranzo al sacco e la Bibbia per vivere un’esperienza spirituale, umana e culturale secondo lo spirito francescano.