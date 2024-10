In Sardegna una spettacolare opera del villanovese Claudio Rolfi celebra il mare e le sue vele [FOTO E VIDEO]

Un'opera per sognare, ascoltando in sottofondo la voce del mare.

Porta la firma dell'artista villanovese Claudio Rolfi il maxi murales che è stato inaugurato, lo scorso sabato 12 ottobre, nel Comune di Badesi, in provincia di Sassari.

"È stato un lavoro entusiasmante ed intenso - spiega il maestro Rolfi -. Dopo aver trascorso una vacanza a Badesi, mi sono innamorato di questo paese e dell'ospitalità della sua comunità. È un vero orgoglio sapere che una delle mie creazioni potrà essere ammirata da cittadini e turisti".

L'opera, commissionata dal Comune, fa parte di un progetto che coinvolge diversi artisti locali e provenienti da tutta Italia per colorare il paese e creare uno speciale percorso artistico, raccontando le tradizioni i costumi e le bellezze paesaggistiche di questa terra.

"Il murales - prosegue Rolfi - è di circa 90 metri quadrati e ha richiesto circa 12 giorni di lavoro e una grande impalcatura per poter lavorare. Ringrazio il Comune e anche mio figlio Matteo che mi ha accompagnato e aiutato in questa grande avventura".

Oltre al murales dedicato al mare e alle sue vele, realizzato in via Risorgimento, sulla casa di un privato, Rolfi ha realizzato anche una seconda opera a Badesi, dedicata a un nuraghe, posto in una frazione del paese.

"Un doveroso ringraziamento a Claudio Rolfi e la sua famiglia per i bellissimi Murales dipinti in via Risorgimento ed in via Veneto a Muntiggioni - il commento del sindaco di Badesi, Gian Mario Mamia -. Le barche a vela sono la rappresentazione del gonfalone del nostro comune, mentre il murale di Muntiggioni ricorda come era il nuraghe che sovrasta la sommità della collina.

Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata indispensabile la collaborazione della Pro Loco nella persona del presidente Andrea Sechi, della ditta OGS di Edoardo Oggiano, di Sonia Oggiano che ha messo a disposizione la grande parete e dei dipendenti comunali per il loro contributo".