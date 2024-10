Boves, all'Auditorium Borelli si premiano i vincitori dell'AmiCorti International Film Festival

AmiCorti International Film Festival annuncia un’iniziativa speciale per celebrare i vincitori dell’edizione 2024, che si terrà il 26 ottobre all’Auditorium Borelli di Boves (Cuneo). «Questa giornata sarà un’occasione per esplorare il potere del cinema come strumento educativo, di riflessione sociale e di trasformazione culturale. Offrirà un ricco programma di proiezioni, dibattiti e una speciale proiezione cinematografica, con l’obiettivo di contribuire a un mondo migliore attraverso l’arte del cinema». I momenti si susseguiranno dalle 11 del mattino alla sera.

11 – 13 «Cinema per Tutti» Una selezione di cortometraggi sarà proiettata per il grande pubblico, offrendo un’occasione inclusiva e accogliente per avvicinarsi al mondo del cinema.

15 – 17 «Il Magico Mondo del Cinema: Dalla Sceneggiatura allo Schermo». Vi sarà presentazione di due cortometraggi, «Omicidio a scuola» e «La classe», realizzati dagli studenti delle seconde medie di Peveragno, un’opportunità per valorizzare il talento giovane e mostrare come il cinema possa essere un potente strumento educativo e di ispirazione.

18 – 19,30 «Panel: La Disabilità della Società Moderna». Sarà allestito un «panel» («pannello») di discussione su temi di disabilità e inclusione nella società moderna. La conversazione esplorerà come il cinema possa sfidare le norme sociali e promuovere una maggiore comprensione e accettazione.