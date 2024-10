A Tarantasca un intervento di oltre 350mila euro per costruire la nuova mensa scolastica

Il Comune di Tarantasca è tra i 890 comuni italiani che hanno ottenuto il finanziamento previsto dal bando PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per un valore complessivo di 515 milioni di euro destinati alla realizzazione e alla messa in sicurezza delle mense scolastiche.



Grazie a questo importante contributo di 357.600 €, verrà costruita una nuova mensa scolastica a servizio delle nostre scuole, garantendo spazi moderni, sicuri e adeguati per i nostri bambini e ragazzi.



Questo intervento si aggiunge all’ulteriore finanziamento di 480 mila euro ottenuto sempre dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ampliamento del baby parking. Il progetto prevede la riconversione degli ex magazzini comunali in un nuovo asilo-nido moderno e funzionale, con i progetti esecutivi già approvati e l’intervento che verrà appaltato entro la fine del mese.



"Questi interventi, rivolti in particolare alla prima infanzia e alle fasce giovanili, hanno l’obiettivo di rendere Tarantasca un Comune attrattivo per le giovani coppie e garantire servizi fondamentali per le famiglie. Mai come oggi tali servizi sono necessari per supportare l’equilibrio tra vita familiare e esigenze lavorative" - spiegano dall'amministrazione. - "Questi importanti risultati sono il frutto di una sinergia virtuosa tra i membri dell’Amministrazione Comunale e gli uffici comunali, in particolare l’Ufficio Tecnico, a cui va un ringraziamento speciale per l’impegno nella candidatura dei progetti ai bandi disponibili sul territorio. Non solo questi interventi sono di grande rilievo per la nostra comunità, ma saranno realizzati a costo zero per le casse comunali grazie ai finanziamenti ottenuti. Mai come in questo periodo sono stati raggiunti obiettivi così significativi, che rappresentano una svolta cruciale per il futuro delle nuove generazioni di Tarantasca".