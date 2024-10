Il maltempo non molla la presa: allerta gialla oggi e domani su tutto il Piemonte

Tutto il Piemonte in giallo nelle giornate di oggi e domani. E’ il livello di allerta che l’Agenzia Regionale per l'Ambiente (Arpa) ha diramato col suo quotidiano bollettino delle 12, in ragione della perturbazione che continua a interessare un’ampia zona del Nord Ovest con danni anche significativi nella vicina Liguria.

"Oggi (venerdì 18 ottobre, ndr) – si legge nella previsione di Arpa – ancora precipitazioni intense sul nord e attivazione di nuove precipitazioni e temporali localmente forti nel pomeriggio sulle pianure centrali e a ridosso dei rilievi tra Alpi Graie e Cozie. Attenuazione delle precipitazioni nella sera-notte. Sabato nuovo fronte in arrivo da est e progressiva estensione da est verso ovest nella notte tra sabato e domenica per poi esaurirsi a ridosso dei rilievi occidentali, con piogge deboli al più moderate".

Guardando al bollettino di vigilanza (vedi sotto), la previsione è di fenomeni con un livello di intensità 4 (forte) nella parte centrale della regione, e quindi anche sulla Pianura cuneese, mentre domani, sabato, la stessa previsione riguarderà le valli Belbo e Bormida. Domenica attese ancora precipitazioni, ma di lieve entità.

Per quanto riguarda i fiumi (vedi sotto) portata di tipo "assente" per Maira, Varaita, per il primo tratto del Po e per il Belbo. Di tipo "ordinario" per Stura di Demonte, Tanaro e Bormida.

Lo scenario di innesco delle frane (vedi sotto) impone il massimo livello di attenzione nelle zone montane dell’Alta Valle di Susa e delle valli Chisone, Pellice e Po, per le quali per la giornata di oggi sono previsti "possibili inneschi che interessano estesi settori delle valli alpini".

Aggiornamenti sulla piena de l fiume Po

Le intense precipitazioni che hanno interessato nella mattinata il bacino dell'alto Po hanno generato incrementi al di sopra della soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nelle sezioni piemontesi di San Sebastiano e Crescentino (Vercelli).

Si prevede il transito della piena nei tratti vallivi con valori superiori alla soglia 1 nelle prossime 24-36 ore. Sulla base delle attuali stime, il tratto emiliano-lombardo vedrà nuovi contributi degli affluenti a seguito delle precipitazioni previste per la giornata di sabato, che potranno incrementare ulteriormente i livelli attesi nel tratto medio e terminale del Po nelle prossime 36-48h.

Le aree golenali possono essere interessate dall'onda di piena.

Si raccomanda prudenza nell'avvicinarsi al fiume e alle golene interessate dalla piena nonché nelle attività di navigazione fluviale.

Considerate le previsioni, l'Ufficio AIPo di Modena ha attivato il servizio di piena H24 sui corsi d'acqua di competenza.

Prosegue l'attività di monitoraggio della situazione e di controllo delle opere idrauliche nel Piacentino (sotto il fiume a Piacenza nella giornata di oggi, 18 ottobre) e del Parmense da parte del personale degli uffici AIPo di Piacenza e di Parma, nonché l’attività di monitoraggio e previsionale sui livelli del Po da parte del Servizio di Piena centrale dell'Agenzia.

Le attività di AIPo sono condotte in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.