Protezione Civile ANA di Saluzzo, in arrivo il nuovo materiale

L’Unità di Protezione Civile ANA – Sezione di Saluzzo mercoledì 16 ottobre scorso ha ritirato il materiale acquistato presso la Brondino Macchine Agricole di Sanfront. Si tratta di 5 motoseghe, 1 motosega potatore, 2 soffiatori e una motocarriola dumper, acquistati grazie al contributo ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

L’unità composta da circa 98 volontari suddivisi nelle squadre di Barge, Envie, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Verzuolo e Racconigi è un supporto importante per tutto il territorio di competenza o ovunque ci sia bisogno, come dimostrano i recenti interventi in Emila Romagna, Toscana e Macugnaga in aiuto alle popolazioni alluvionate.

E’ questo l’unita di PC ANA, guidati dal Coordinatore Ribotta Andrea, uomini e donne impegnati negli anni a dare un contributo prezioso alla popolazione e nei vari scenari di intervento.

Le attrezzature acquistate, permetteranno ai volontari stessi di intervenire in modo più efficace e professionale nei vari interventi richiesti

L’unità vuole ringraziare pubblicamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per l'importante aiuto e per il costante sostegno.