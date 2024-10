Questo weekend torna il Baccanale ad Alba e si apre ai cibi senza glutine

Questo fine settimana prenderà il via il tanto atteso Baccanale ad Alba, un evento che per due giorni riporterà in vita la storia della città grazie ai suoi borghi, protagonisti di rievocazioni e festeggiamenti. La grande novità di quest’anno è l’introduzione di piatti senza glutine: una proposta che permette a tutti, inclusi i celiaci, di assaporare le specialità locali in versione street food. Questa attenzione verso le esigenze alimentari dei celiaci è stata un’aggiunta importante, promossa dalla Giostra delle Cento Torri per rendere la festa accessibile a tutti.

Un progetto, partito attraverso un percorso di formazione con l'Associazione italiana Celiachia Piemonte, che riguarderà tutti i borghi. A iniziare questa sperimentazione sarà il Borgo di Santa Rosalia, che preparerà i piatti in un’area riservata.

I borghi albesi, custodi delle antiche tradizioni, offriranno un viaggio immersivo nell’atmosfera medievale. Attraverso le attività dei borghigiani, i visitatori potranno scoprire la vita dell’antica Alba, osservando e partecipando alle scene che ricreano le usanze del passato. Ogni borgo sarà caratterizzato da figuranti in costumi d’epoca, bandiere e scenografie tematiche, creando un itinerario unico che attraversa il centro della città.

Gli stand saranno allestiti nel centro di Alba e nelle piazze principali, pronti ad accogliere i visitatori da venerdì sera fino a tarda notte sabato 19 (ore 18-24)e domenica 20 ottobre (ore 10-19).

I nove borghi, insieme al Gruppo Storico e agli Sbandieratori e Musici della Città di Alba, avranno ciascuno il proprio stand in un percorso ben definito: i borghi San Lorenzo e Moretta saranno in piazza Risorgimento. I Brichet avranno il loro quartier generale in piazza San Giovanni, alle spalle del Duomo, fra le piazze Rossetti e Miroglio si troveranno il gruppo storico della città di Alba, Santa Rosalia e gli sbandieratori. Piazza Garibaldi accoglierà Santa Barbara e piazza San Francesco il borgo del Fumo. Patin e tesor sarà in via Teobaldo Calissano, mentre il borgo San Martino e le Rane si troveranno davanti al Teatro sociale

Per tutte le informazioni su orari e menu è possibile consultare il seguente link.