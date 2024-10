La "Panoramica Mursecco run", la gara solidale più longeva della Val Tanaro

Domenica 3 novembre torna la storica gara La Panoramica di Mursecco da quest’anno con una nuova veste, La Panoramica Mursecco RUN! Nata nel 1968, epoca di fermento e cambiamento, ha visto gli anni delle contestazioni studentesche e l'alba dei primi computer negli anni '70 ed ha resistito sino ad ora grazie ad un gruppo di appassionati che con dedizione hanno custodito e tramandato questa tradizione! Nel 2024, purtroppo, la gara perde uno dei suoi fondatori, Ferdinando Pavarino, eppure la sua eredità vive ancora grazie all'impegno delle famiglie Sciandra e Penone, della Val Tanaro GSD e del Comune di Garessio.

Oggi La Panoramica di Mursecco entra tra le gare I Run for Find the Cure vestendosi di solidarietà!

Entra, infatti, tra gli organizzatori l’associazione di volontariato Find the Cure Italia, con il suo progetto sportivo solidale I run for Find the Cure e tutto il ricavato della manifestazione andrà a sostegno del progetto “Home Sweet Home”: ovvero la messa in sicurezza di abitazioni, in aree particolarmente disagiate, del Samburu County, in Kenya.

Un percorso di 4,5 km da correre o camminare, tra stupendi paesaggi, resi ancora più spettacolari dai colori dell’autunno.

Ritrovo dalle ore 14.00 alle ore 15.30 per iscrizioni, ritiro pettorali e pacchi gara.

Il programma prevede alle ore 15.30 la partenza dei bambini/ragazzi su percorso ridotto, alle ore 16.00 partenza corsa/camminata.

Al termine della gara castagnata offerta dal Comune, vin brulé e tè caldo.





Tanti i sostenitori della manifestazione: Città di Garessio, Acqua San Bernardo, Noberasco, BeeCicletta e Azienda Agricola Bozzolo.

E’ possibile iscriversi alla gara anche on line, al seguente link:

https://irunfor.findthecure.it/iscrizioni/lpmr2024-atleti/