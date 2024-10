Sabato 17 e domenica 18 ottobre due appuntamenti imperdibili con la Storia

Marco Polo o L'invenzione del mondo. Liberamente tratto da Marco Polo o L'invenzione del mondo. Un'idea di letteratura in collaborazione con Interlinea. Un racconto a tre voci fatto di viaggi, memorie, incontri e meraviglie.

Un narratore, un'attrice, un musicista per riassumere i 24 anni in giro per il mondo di Marco Polo, un uomo trasformato in libro: così è rimasto il nostro contemporaneo. Il Milione, scritto a voce alta, è andato perduto ed è diventato leggenda. Ad ogni lettura torna ad essere uomo.

Gianluca Favetto e scrittore, giornalista, drammaturgo. Collabora con la Repubblica e con la Rai.

Fabio Barovero lavora per il cinema, la televisione, la radio e il teatro. Membro fondatore della storica banda dei Mau Mau.

Francesca Dettori e attrice e doppiatrice.

L’evento si terrà sabato 19 ottobre alle ore 17,30 al Castello di Lagnasco.

Storia di un marchese. Un vincente monologo condotto da Lorenzo Baravalle, autore e divulgatore che ha raggiunto le vette delle classifiche di Spotify con la sua magistrale capacità di raccontare episodi ed eventi cruciali della storia e della politica contemporanea.

Ludovico II: arte, politica, il territorio ed altri racconti con la voce di Lorenzo Baravalle.

L’evento si svolgerà domenica 20 ottobre alle ore 21 nella cappella del Palazzo Marchionale dei Saluzzo a Revello in Piazza Denina 4

Per la partecipazione ad entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione sul sito www.monasterodellastella.it