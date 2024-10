Musica e danze basche: a Cuneo oggi un grande spettacolo in via Roma

Oggi alle 18, in piazzetta del Grano a Cuneo, poco dopo il municipio in via Roma, si esibirà il Coro Ametsa, in arrivo da Irun, città basca. In grande spettacolo e concerto di folklore tradizionale basco con 51 elementi, di cui nove ballerini del gruppo di danza Kemen. I canti saranno in lingua euskera. Il gruppo è ospite di Promocuneo e dell’assessorato alla Cultura. In mattinata parte del gruppo ha visitato il municipio e la città assieme al presidente del Comitato Cuneo centro storico e della Consulta dei quartieri Pietro Carluzzo, che ha fatto da Cicerone ai simpatici artisti.