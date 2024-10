"Onde di terra" a Dogliani: un viaggio tra le Langhe e la Calabria degli anni ‘70

Fino al 21 ottobre 2024, il cinema Multilanghe di Dogliani ospiterà la proiezione di Onde di terra, il nuovo film del regista piemontese Andrea Icardi. Questa pellicola, prodotta dalla Siscom di Cervere, racconta una storia intensa e commovente, ambientata negli anni ’70 tra le colline delle Langhe e le spiagge della Calabria.

Onde di terra esplora un’epoca di grandi cambiamenti sociali, con le Langhe minacciate dallo spopolamento a causa della migrazione verso l'industrializzata Torino. Tra questi cambiamenti, il film narra la vicenda di Fulvia, una donna del Sud Italia che, tramite un matrimonio combinato, lascia la Calabria per raggiungere un futuro marito nelle Langhe, scoprendo però che l'uomo non è chi le era stato fatto credere. La sua reazione a questa scoperta sarà un atto di straordinario coraggio.

Il film offre un viaggio emozionante nelle dinamiche sociali e culturali del 1973, con un focus su temi come la meccanizzazione agricola, l’austerity e l’emancipazione femminile. Grazie anche alla colonna sonora originale del compositore Enrico Sabena, Onde di terra immerge lo spettatore in una realtà rurale in trasformazione, accompagnandolo tra amori, illusioni e coraggiose scelte di vita.

Nel cast spiccano i nomi di Erica Landolfi (Fulvia), Paolo Tibaldi (Remo) e Lucio Aimasso (Amedeo), accompagnati da numerosi attori locali. Durante le proiezioni a Dogliani saranno presenti alcuni protagonisti del film, che incontreranno il pubblico per condividere le loro esperienze sul set.

Per informazioni e prenotazioni: Cinema Multilanghe, Via Vittorio Emanuele II 67, Dogliani (CN)

Telefono: 0173 742555

Sito web: www.multilanghecinema.it