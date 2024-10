Rotary Club Mondovì e Corrado Leone and Friends uniti per la beneficenza giovedì 24 ottobre

Sarà una serata speciale a chiudere la tournée autunnale della band Corrado Leone and Friends.

Giovedì 24 ottobre, infatti, il concerto “Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un’unica emozione” sarà protagonista di un evento benefico organizzato dal Rotary Club Mondovì.

Il ricavato del concerto, già sold out, verrà utilizzato per finanziare lo svolgimento di attività di prevenzione sulla salute mentale rivolte a giovani e giovanissimi, in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Mondovì e del Cantiere Adolescenti.

L’impegno del Rotary Club Mondovì affonda le radici negli anni passati e si proietta sul futuro, nella speranza di finanziare, su una durata di quattro anni, l’intera progettualità. Un segnale importante di sostegno non solo economico, ma anche morale e sociale, su una tematica troppo spesso taciuta per imbarazzo e timore del giudizio.

“Il contributo del club monregalese servirà per finanziare progetti di prevenzione rivolti ad adolescenti e preadolescenti, progettati e coordinati dal Cantiere Adolescenti e dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Nello specifico, i progetti sono proposti alle scuole grazie all’interesse del corpo docenti e alla collaborazione del servizio sanitario. La possibilità di “fare rete” fra i diversi servizi è essenziale per favorire un intervento volto a prevenire situazioni di disagio giovanile proprio nella scuola, ambiente che i ragazzi vivono ogni giorno, e che è parte fondante per il loro sviluppo. In particolare, in continuità con lo scorso anno scolastico, sarà proposto "Visualizza e non risponde" rivolto alle classi II della scuola secondaria di primo grado. Questo progetto intende accompagnare i ragazzi a scoprire e consolidare le proprie risorse e capacità, che sono poi impiegate nella relazione con gli altri, con particolare attenzione all’uso della tecnologia e dei social media. Sempre per favorire la continuità dell’intervento, verrà nuovamente proposto “Rooms in action" rivolto ai ragazzi iscritti al terzo o al quarto anno degli istituti secondari di secondo grado del territorio. Il progetto offre la possibilità ai ragazzi di scegliere tra 6 stanze/ laboratori interattivi dove verranno affrontate tematiche quali: la gestione dell'ansia, i social media, l'uso di sostanze, la gestione dei conflitti, le relazioni e l'immagine corporea. Quest'anno verranno proposte anche "stanze" rivolte ai docenti su tematiche concordate con loro.” Commenta la dottoressa Nano, referente del Cantiere Adolescenti di Mondovì.

“Già lo scorso anno, con la nostra past president Anna Breida, sia come club sia a livello distrettuale ci siamo avvicinati al tema della Neuropsichiatria Infantile e abbiamo deciso di sostenere questo progetto, la nostra intenzione è di farlo proseguire per quattro anni.” Dichiara l’attuale presidente del club monregalese, Silvia Tonelli. “Io e il mio consiglio direttivo abbiamo deciso di proseguire in questo solco, passando poi il testimone al mio successore, Roberto Bresciano, con la sua presidenza che inizierà a luglio, arrivando così a finanziare completamente l’iniziativa. Avevamo pensato di raccogliere parte dei fondi proponendo uno spettacolo e il fatto che il concerto della Corrado Leone and Friends sia andato sold out in poco tempo è un ottimo segno. Il loro è un gruppo che attira un grande pubblico, sono molto bravi e molto conosciuti, il che sicuramente è uno stimolo ulteriore a partecipare alla serata, ma questi numeri sono anche l’emblema di come la nostra comunità sia pronta a prodigarsi per l’altro. Lanciare una raccolta fondi tramite un concerto rende il tutto anche più piacevole e avvicina il pubblico alle nostre attività, che sono sempre finalizzate a generare ricadute positive per il territorio.”

Alle parole della dottoressa Tonelli fanno seguito quelle dell’incoming president, Roberto Bresciano, che sostiene e condivide in toto questa lodevole iniziativa: “Questo progetto, che come ricorda la mia attuale presidente è già avviato e si trova ora nel secondo anno, con me entrerà nella sua seconda metà. Il mio anno sarà infatti il terzo e, se tutto va come sperato, lo estenderemo anche a un quarto anno, cioè al presidente che verrà dopo di me. Raccolgo questo testimone con entusiasmo e grande senso di responsabilità, augurandomi che questo percorso, nella continuità e nel tempo, porti i suoi frutti.”

“Siamo ovviamente molto felici di poter contribuire alla realizzazione di questa raccolta fondi. La musica è condivisione, unione, felicità, e proprio per questo è parte della nostra missione gettare un faro di luce e speranza.” Chiosa Corrado Leone, fondatore della band. “Il sold out è un bel risultato, è innegabile che ci inorgoglisca vedere così tante persone desiderose di venire ad ascoltarci, ma ciò che importa davvero è poter usare la nostra arte e la nostra passione per dare una mano, soprattutto quando si parla di progetti rivolti alle giovani generazioni, questa è la soddisfazione più grande, sapere che la nostra musica porta allegria ma anche un sostegno concreto, e questo è un risultato doppiamente vittorioso.”

Appuntamento quindi giovedì 24 ottobre alle ore 21 presso il teatro Baretti di Mondovì (corso Statuto 15F).

Si ricorda che il concerto è sold out, per qualsivoglia ulteriore informazione o per verificare la disponibilità di posti liberi contattare i numeri: 339/8565414 – 334/3677320 – 335/5216524.