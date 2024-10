Volley maschile Serie C: VBC Mondovì atteso dalla trasferta di Boves

Nella seconda giornata del campionato di Serie C il VBC Mondovì allenato da Massimo è atteso sabato sera alle ore 20.30 dalla trasferta in casa del neopromosso Boves allenato da Andrea Macario.

Entrambe le formazioni all’ esordio hanno vinto: il Boves ha superato in trasferta il Racconigi per 3-2 mentre il VBC ha superato al PalaItis il forte e temibile Verbania per 3-0. L’ obbiettivo dei monregalesi è quello di cercare di ripetersi per conquistare il secondo successo stagionale, anche se tutto l’ ambiente è ben consapevole delle oggettive difficoltà della trasferta che si andrà ad affrontare.

“L’ aver iniziato il campionato conquistando i 3 punti contro un avversario di assoluto valore come il Verbania è stato sicuramente molto positivo – asserisce coach Massimo Bovolo –, ma ora dobbiamo continuare su questa strada, anche se siamo attesi da una trasferta sicuramente molto impegnativa e ricca di insidie. Ovviamente contro il Boves cercheremo di conquistare un altro successo pieno, che, unito al fatto che sarebbe ottenuto in trasferta, costituirebbe un’ ulteriore carica sia sotto l’ aspetto del morale del gruppo che della classifica e che ci permetterebbe di continuare con serenità e maggior convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico. Onde evitare complicazioni e trappole dovremo essere bravi nell’ approccio della partita ed imporre il nostro ritmo sin dall’ avvio, senza limitarci ad attendere gli errori avversari.”

Per i monregalesi, che dovranno fare molta attenzione all’ entusiasmo ed alla voglia di ben figurare dei giocatori del Boves, sarà molto importante continuare nel processo di crescita del gioco, riuscendo ad imporre sin dalle battute iniziali e con costanza il proprio ritmo di gioco.