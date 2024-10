Illuvium, il gioco blockchain tripla A ispirato ai Pokemon

Il gaming Web3 sta crescendo rapidamente, passando da semplici giochi per mobile a vere e proprie produzioni tripla A.

L’obiettivo non è solo quello di attirare gli appassionati di criptovalute ed NFT, ma anche prendere una fetta dell’utenza del gaming tradizionale.

Non è una missione facile, perché il gaming ha fatto passi da gigante a livello tecnico negli ultimi anni, con i gamer diventati sempre più esigenti.

Inoltre, i gamer tradizionali non vedono di buon occhio i titoli che presentano marketplace al loro interno, oppure contenuti a pagamento come gli amati\odiati Season Pass.

Per questo giochi come Illuvium vogliono puntare sul fascino dei Pokemon e degli open world, per provare ad avere successo in un settore diventato sempre più competitivo.

Inoltre, nel settore delle criptovalute, ci sono progetti come Memebet Token che vogliono unire il gaming da casino alle meme coin.

Illuvium: un Pokemon a mondo aperto

Illuvium è un gioco RPG open-world e free-to-play in cui i giocatori personalizzano il proprio personaggio e scelgono un drone come compagno per esplorare il mondo di gioco.

Durante l’avventura, si catturano creature chiamate Illuvials, che possono essere sconfitti e trasformati in NFT attraverso l’uso di frammenti.

Per garantire un'esperienza di alta qualità, Illuvium utilizza il motore grafico Unreal Engine 4.26, che offre un’esperienza cinematografica dettagliata e immersiva.

Gli ambienti come l'Abyssal Basin sono rappresentati in modo ricco e dettagliato, rendendo l'esplorazione stimolante. Ogni battaglia viene visualizzata con un alto livello di dettaglio grazie alla simulazione in C++ e alle animazioni cinematografiche.

In Illuvium ci sono cinque modalità principali di gioco:

Adventuring: I giocatori seguono la storia del protagonista e esplorano il mondo per catturare Illuvials, il cui tasso di cattura diventa più difficile nel tempo.

Mining e Harvesting: Il drone aiuta nell’estrazione di minerali utilizzati per creare oggetti utili e ottenere frammenti per la cattura.

Team Building: Le sinergie tra Illuvials, basate su affinità o classi, permettono di rafforzare la squadra.

Fusion System: Consente di evolvere un Illuvial raccogliendone tre al livello massimo e fondendoli insieme.

Battle Arena: I giocatori si sfidano in arene per vincere Ether, con abilità speciali che influenzano l’esito delle battaglie.

Integrazione Blockchain

Illuvium si basa su Ethereum, ma utilizza Immutable X, una soluzione di scalabilità Layer-2 che permette di effettuare transazioni senza commissioni.

Gli Illuvial catturati diventano NFT unici, che possono essere scambiati sul marketplace nativo del gioco, l'IlluviDEX. Questo mercato, gestito dalla Illuvium DAO, consente di scambiare asset in modo sicuro e beneficiare della sicurezza della rete Ethereum.

Tokenomics

ILV è il token di governance ERC-20 utilizzato per proporre miglioramenti al protocollo e per eleggere membri del Consiglio degli Illuvinati, con l’autorità di votare sulle proposte.

I titolari di ILV possono guadagnare ricompense attraverso lo staking. I rendimenti possono essere riscattati come ILV, con un periodo di vesting di 12 mesi, o come ILV2 per acquisti immediati in-game.

I ricavi generati dagli acquisti e dalle transazioni sul marketplace vengono trasferiti sotto forma di ILV ai partecipanti allo staking.

ILV2 è un token sintetico di ILV utilizzato esclusivamente all'interno del gioco per pagare viaggi e curare frammenti. A differenza di ILV, ILV2 non può essere utilizzato per le transazioni sul marketplace IlluviDEX.

La fornitura totale di ILV è di 10 milioni di token. Di questi, 6 milioni sono stati distribuiti, mentre i restanti 4 milioni verranno rilasciati in tre anni attraverso yield farming e ricompense di gioco.

Una parte del token è stata distribuita pubblicamente, mentre il resto è stato riservato a investitori privati, team e tesoreria del progetto.

MemeBet Token

Parallelamente a Illuvium che si sta facendo conoscere nel gaming, il MemeBet Token sta guadagnando popolarità nel settore della GambleFi.

Il progetto ha raccolto oltre 465.000 dollari, con il token MEMEBET venduto a 0,0259 dollari. Sebbene sia nata come meme coin, MEMEBET diventerà il gambling token di un crypto casino in fase di sviluppo, dove gli utenti potranno depositare, puntare e vincere meme coin.

Questa piattaforma, chiamata Memebet Casino, offrirà più di 1.000 giochi e uno sportsbook per scommesse sportive, con la possibilità di vincere Loot Box esclusive che conterranno NFT e merchandise sportivo.

Memebet inoltre, propone una meccanica Play To Earn (P2E) che ricompenserà sempre i giocatori per le loro puntate su giochi e scommesse.

Acquistando il MEMEBET in presale, sarà possibile partecipare all'airdrop di 400 milioni di token che verrà distribuito tra i vari utenti. In seguito, Memebet Token organizzerà una seconda stagione per tutti i giocatori del crypto casino.