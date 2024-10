Ad Alba si è chiuso un Baccanale tra luci e ombre. "A causa della pioggia il 30% di ingressi in meno" [FOTOGALLERY]

Sentendo il quartiere generale di diversi Borghi albesi, la fine del Baccanale, la festa medievale che si è svolta nel week end, significa due cose: stanchezza, ma anche soddisfazione.

Santa Rosalia la butta sul ridere: "Siamo sopravvissuti, i più anziani hanno i piedi che bollono e i polpacci che pulsano, ma è stato tutto davvero molto bello anche se il meteo ci ha fatto penare". Commenti in maggioranza positivi anche dal Borgo di San Lorenzo: "La pioggia ci ha danneggiato, ma c'era voglia di Baccanale e di divertirsi. I tanti turisti del sabato sera non si sono spaventati della pioggia e hanno giocato on gli ombrelli aperti, apprezzando la nostra tenacia e degustando i nostri piatti".

Per Brichet "l'affluenza è andata molto meglio delle nostre previsioni", mentre Santa Barbara fa capire che dietro ai ratti' subiti dal vincitore del Palio ci sia la sua mano: "Siccome c'è stata la pioggia, dobbiamo valutare se chiedere anche un riscatto adeguato nello scambio per compensare i mancati ricavi". Secondo indiscrezioni le delegazioni di Santa Barbara e Santa Rosalia sono al lavoro per definire i dettagli della trattativa, che si completerà presumibilmente sabato".

Sorpresa si respira, invece, nel Borgo della Moretta. "Nonostante la pioggia battente, abbiamo avuto un ottimo afflusso e la gente giocava con o senza ombrello".

A tirare un po le fila ci ha pensato Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri. "Viste le condizioni meteorologiche non possiamo che ritenerci soddisfatti. Il sabato sera abbiamo avuto una buona affluenza, grazie soprattutto a un pubblico giovane che non si è preoccupato della pioggia. Ieri il tempo ci ha risparmiato, a parte brevi momenti. Abbiamo riscontrato un 30% di visitatori in meno rispetto all'anno scorso, che però era stato un momento eccezionale, anche grazie alle belle giornate di sole in quel week end".

Le note liete non mancano, come aggiunge Sensibile: "Grazie al progetto con gli eco volontari c'è stata una gestione più attenta dei rifiuti attraverso l'allestimento di punti strategici con delle isole presidiate soprattutto nelle aree di transito tra una piazza e l'altra, e anche i borghi hanno fatto la loro parte. Altra iniziativa che ha riscontrato molto successo è stata la postazione per celiaci, un progetto che è stato sviluppato in collaborazione con l'Associazione italiana celiachia Piemonte".