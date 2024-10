L’Istituto musicale Gandino di Bra organizza un concerto per difendere la natura

L’Istituto musicale “A. Gandino” di Bra organizza per domenica 27 ottobre un recital per flauto e pianoforte dal titolo “Musica e natura”. L’appuntamento è fissato per le 17 presso la chiesa di Santa Chiara. A esibirsi il duo composto da Giorgio Secchi (flauto) e Mariangela Arnaboldi (pianoforte).

“La scelta del tema di questo concerto – spiegano gli organizzatori – è stata dettata dalla riflessione sulle tematiche ambientali che oggi hanno acquisito un rilievo fondamentale non solo nei dibattiti degli esperti, ma anche nelle politiche promosse da ogni paese e nella vita di ogni singolo individuo. In un momento in cui la natura maltrattata sembra ribellarsi contro l’uomo per i torti subiti, artisti di tutto il mondo mettono a disposizione la loro arte per lanciare un monito e come simbolo dell’impegno per la difesa dell’ambiente. Il nostro piccolo contributo è rivolgere uno sguardo attento in questa direzione attraverso la musica”.

Il biglietto di ingresso costa 5 euro. Prenotazioni al link https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/duo-flauto-e-pianoforte-giorgio-secchi-e-marilu-arnaboldi-1.