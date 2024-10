Promozione della salute sui luoghi di lavoro: l’Asl CN1 premia le ditte Bottero di Cuneo, Qebere di Piasco e Gazzera di Peveragno

In occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, dal 21 al 25 ottobre, indetta dall’Agenzia europea (EU-OSHA), saranno premiate dallo S.PRE.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl CN1 le prime aziende virtuose del territorio che hanno completato gli interventi di promozione alla salute nei luoghi di lavoro previsti dalla Rete WHP della Regione Piemonte per l’anno 2023. Verrà consegnato un attestato-diploma rilasciato dalla Regione Piemonte Settore della Prevenzione.

“La Promozione della salute nei luoghi di lavoro - spiega Santo Alfonzo, direttore della Struttura - è tra gli obiettivi del nostro Servizio che offre assistenza e supporto metodologico alle aziende aderenti alla Rete WHP della Regione che vogliono promuovere la cultura della prevenzione con azioni di sensibilizzazione, di cambiamenti organizzativi e comportamentali”.

Nel territorio di riferimento dell’Asl CN1 sono 27 le aziende attualmente iscritte alla Rete WHP e che lavorano per rendere le loro ditte luogo di lavoro che facilita le scelte salutari.

Le aziende alle quali verrà rilasciato il riconoscimento di luogo di lavoro che promuove salute al momento sono la Bottero Spa con sede a Cuneo, la Qebere Srl Società Agricola con sede a Piasco e Gazzera Srl con sede a Peveragno.