Savigliano: dalla Regione oltre 17mila euro per l'Informagiovani

Nuove risorse per l'Informagiovani saviglianese. Il Comune si è recentemente aggiudicato un bando regionale da 17.480 euro, riguardante proprio la “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli Informagiovani del Piemonte”.

Il finanziamento consentirà innanzitutto, anche per il 2025, di ampliare le aperture del punto di corso Vittorio Veneto. Saranno fino a quattro aperture settimanali, di cui una itinerante.

Con il contributo saranno poi sostenute le attività informative ed orientative negli Istituti secondari di secondo grado, in collaborazione con il Sistema Regionale Obiettivo Orientamento Piemonte. Verrà inoltre realizzata la seconda edizione di “Savigliano I Care”, attività di volontariato e cittadinanza attiva che nella scorsa estate ha visto numerosi ragazzi e ragazze prendersi cura della città.

«L’obiettivo generale dell’iniziativa – spiegano dalla Regione Piemonte – è il supporto allo sviluppo professionale degli operatori dei Servizi Informagiovani, favorendo la collaborazione in rete e qualificando i servizi di informazione orientativa per garantire, su tutto il territorio regionale, dispositivi e competenze qualificate a disposizione dell’utenza giovanile. Si vuole, in altre parole, potenziare e sostenere i servizi informativi dedicati all’orientamento, allo sviluppo di competenze e al lavoro, per ottimizzare i servizi resi ai giovani utenti».