A Boves la Compagnia dei 4 Santi Incoronati festeggia i 150 anni

In occasione del 150esimo anno dalla fondazione della Compagnia dei 4 Santi Incoronati si terrà una grande festa in data 16-17 novembre presso il Mercato dei fagioli di Boves in collaborazione con le associazioni Rivoira Terra di Vita e Giovani Verso.

La festa prenderà il via sabato 16 novembre con l’evento “Muratori sotto le stelle” a partire dalle ore 21 musica a volontà con dj Gabry Valle.

Dalle ore 22 il concerto di Ale Varrone.

Domenica 17 novembre alle ore 9,30 raduno della Compagnia e aperitivo presso il bar Roma in piazza Italia.

Alle ore 11 Messa solenne nella Chiesa di San Bartolomeo.

Alle ore 13 Pranzo presso il ristorante “La Ruota” di Pianfei.

Per chi lo desidera, possibilità di cena ad euro 20,00. Prenotazione obbligatoria con caparra di euro 15 entro il 4 novembre 2024 presso i magazzini edili Varrone Giuseppe e Biemme o il Bar Roma. Ci troverete anche il 21 ottobre e il 28 ottobre presso il bar Roma per iscrizioni e prenotazioni.

Per info 3403801851.