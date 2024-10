Due cagnoline anziane tornano in canile dopo la perdita della loro padrona

L’Associazione Amici di Zampa di Alba, che opera in località Toppino, è da anni in prima linea nella protezione e difesa degli animali.



Oggi, lancia un appello urgente per due cagnoline anziane, Delizia e Piccola, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Fino a qualche mese fa, le due cagnoline vivevano felici con una signora anziana, che le aveva salvate da una vita di maltrattamenti e disagi. Erano un trio inseparabile, due "nonnine" a quattro zampe e la loro padrona che si facevano compagnia, trovando gioia l’una nell’altra. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente un mese fa, quando la loro amata proprietaria è venuta a mancare. Da quel momento, per Delizia e Piccola è ricominciato l’incubo: senza più una famiglia, si sono ritrovate sole e costrette a tornare in canile. Ora, più anziane, il loro futuro sembra incerto. L’Associazione Amici di Zampa sa bene quanto possa essere difficile trovare una nuova casa per animali in età avanzata, ma certamente non vuole arrendersi. Delizia e Piccola sono due cagnoline dolcissime e affettuose, che chiedono solo amore e coccole.



Nonostante l’età, sono ancora in buona salute, seppur un po' in sovrappeso, e hanno solo bisogno di seguire una dieta. L’associazione lancia un appello accorato: "Abbiamo il dovere di provarci - dichiarano i volontari - Delizia e Piccola meritano di trascorrere il resto della loro vita in una casa, circondate dall'affetto di una famiglia".



Per chi fosse interessato ad accogliere queste due meravigliose cagnoline, è possibile contattare l’Associazione Amici di Zampa di Alba ai numeri 347/5924197 (Paolo) o 335/6915647 (Barbara). Maggiori informazioni sono disponibili anche sulla loro pagina Facebook: @amicidizampaAlba.



L’associazione invita inoltre a diffondere e condividere questo appello, affinché Delizia e Piccola possano trovare presto la loro casa definitiva.