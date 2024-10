Un ufficio su quattro ruote: domani a Cuneo si inaugura la Stazione mobile dei carabinieri

Come già avvenuto in altri centri italiani, da domani il comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo avrà in dotazione la nuova Stazione Mobile, un vero ufficio a tutti gli effetti su quattro ruote, elettrico e quindi totalmente green.

Si tratta di furgone attrezzato per acquisire le denunce “sul posto”, oltre che per controllare zone particolarmente a rischio. E, infatti, l'inaugurazione avverrà in corso Giolitti, angolo via Bassignano, nei pressi di “Dikatomi”, la scultura di Furkan Depeli recentemente installata in quella zona. Ma potrà spostarsi e presidiare altre aree della città, in base alle esigenze.

Il mezzo farà la sua comparsa in città a partire da domani mattina, accompagnato da un momento di inaugurazione alla presenza del colonnello Marco Piras, comandante provinciale dell'Arma, del comandante del Reparto Operativo tenente colonnello Daniele Riva e del Prefetto Mariano Savastano.