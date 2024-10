A Cuneo il lancio del progetto "Wespesa.it": l'e-commerce Coop che valorizza il "km 0"

Per celebrare il lancio di Wespesa, si terrà un evento gratuito il 24 ottobre presso PING, in via Pascal 7 a Cuneo, a partire dalle ore 18:30. Durante l'incontro, si discuterà del valore del cibo locale e delle scelte alimentari consapevoli, grazie alla partecipazione dell'associazione LILT di Cuneo e degli interventi della Dottoressa Barbara Giordano, biologa nutrizionista, e della Dottoressa Nicoletta Serraino, psicologa. Le professioniste della LILT di affronteranno il tema di quanto siamo influenzati nelle nostre scelte alimentari. All'evento prenderà parte anche l’associazione Pre.zio.sa, da sempre impegnata nella prevenzione e promozione della salute. Il loro contributo sottolineerà l'importanza di una corretta alimentazione per il benessere psicofisico.