Marene, all'Auditorium San Giuseppe va in scena lo spettacolo "Due Destini"

Proseguono a ritmo serrato le iniziative teatrali all’Auditorium San Giuseppe di Marene, sul cui palco verrà raccontata una storia parallela di due ragazzi sin da quando erano in grembo alle loro mamme.

Lo spettacolo “DUE DESTINI” arriva a Marene grazie alla collaborazione dell’Auditorium con la Compagnia il Melarancio di Cuneo ed è una produzione di Intrecciteatrali per la regia di Roberto Anglisani con Andrea Gosetti e Massimo Testa.

Una delle due mamme risiede nella nostra Europa, con i suoi problemi, ma anche le sue comodità, le conquiste sociali, i diritti, il welfare mentre l’altra è in Africa, in un villaggio dove manca tutto, dove un europeo, dopo pochi, giorni desidererebbe scapparsene con qualsiasi mezzo.

Le due vite, che hanno iniziato il loro cammino, vengono raccontate e interpretate parallelamente, mettendo in continua relazione gli accadimenti della crescita della bimba in Europa e del bimbo in Africa.

Crescono, resistono (soprattutto uno dei due!), si affacciano all’età adulta ed accadono loro tante cose. Gli eventi cui assisteranno gli spettatori saranno sorprendenti, spiazzanti, faticosi e preziosi: perché troveranno la Felicità in un modo inatteso.

Una storia moderna basata su elementi assolutamente reali, conosciuti e vissuti dall’interno da chi la racconta; tocca argomenti profondi come la malattia, la scuola, la famiglia, il valore dell’amicizia, il senso del dovere ed il desiderio di dare un significato alla propria vita.

Al termine dello spettacolo ci sarà la preziosa testimonianza dei volontari dell’Associazione “Cuamm Medici con l’Africa”, con il progetto “prima le mamme e i bambini” che li vede in prima linea per permettere a tutti il diritto a nascere, vivere e crescere in serenità.

A margine della serata il Gruppo Giovani Parrocchiale illustrerà ai presenti l’esperienza di servizio di cooperazione missionaria che circa 15 giovani marenesi vivranno nel gennaio 2025 in terra d’Africa e precisamente in Kenia nella missione Holy Innocent Catholic Church, Tassia, di Nairobi.

L’appuntamento, realizzato con il sostegno ed il contributo della Fondazione CRS e della Cassa di Risparmio di Savigliano, è fissato per venerdì 25 ottobre alle ore 21,00 presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene.