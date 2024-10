Disabato-Coluccio-Unia (M5S): “Ospedali Cuneo e Alessandria, la giunta Cirio stanzi i fondi per le progettazioni”

Dopo l’annuncio di pochi giorni fa sul dietrofront rispetto al partenariato pubblico-privato per gli ospedali di Cuneo e di Alessandria, che rientreranno fra le strutture finanziate con fondi Inail, è adesso fondamentale accelerare il più possibile con la parte progettuale per non tardare ulteriormente con la realizzazione dei nosocomi.

Fra l’altro, rimane ancora poco chiaro il destino del nuovo ospedale alessandrino, per il quale si continua a dire tutto e il contrario di tutto. Nei giorni scorsi davano per certa la realizzazione con fondi Inail, oggi invece in Commissione Sanità hanno affermato che non è ancora stata presa una decisione definitiva. Chiariscano una volta per tutte cosa vogliono fare, la confusione non può regnare sovrana se in ballo c’è la salute dei cittadini.