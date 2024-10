Gli alunni delle scuole primarie di Bene Vagienna e Lequio Tanaro a lezione di francese

Si è concluso giovedì 17 ottobre il corso di francese che ha visto impegnati gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Bene Vagienna e di Lequio Tanaro nell’ambito del Progetto del PNRR D.M:65/2023, volto al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti.

Gli alunni guidati dalle professoresse Manuela Vico e Stephanie Bezombes si sono avvicinati alla lingua francese in modo ludico, attraverso canzoni, giochi e attività laboratoriali. Hanno imparato a presentarsi e a salutarsi in francese, ad esprimere i propri stati d’animo, a conoscere i colori e i numeri in modo creativo e divertente. La professionalità e la competenza delle professoresse ha fatto la differenza, aiutando i ragazzi ad avvicinarsi alla lingua francese, superando le loro iniziali paure e difficoltà.

La consegna degli attestati agli alunni è stata un momento emozionante e significativo: sicuramente affronteranno il percorso di lingua francese alla scuola secondaria di 1° grado con più serenità e consapevolezza.