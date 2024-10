Bra, i segreti della nascita della Olivetti Programma 101 con Gastone Garziera

Prima dell’invenzione della Programma 101 i computer erano giganti. La macchina compatta di Olivetti lanciata nel 1965 ha rivoluzionato la storia, tanto che la NASA ne acquistò diversi esemplari per fare i calcoli della traiettoria Terra-Luna dell’Apollo 11.

Gastone Garziera, uno dei progettisti del team di sviluppo di questo primo personal computer ha ripercorso quegli anni entusiasmanti sabato 19 ottobre al Museo della Scrittura Meccanica di Bra, presso l’azienda Bra Servizi in corso Monviso, 25.

Ad accoglierlo un vasto pubblico, tra cui Cesare Verona, patron delle penne Aurora, e il saluto di Domenico Scarzello, direttore del Museo e presidente COMPU, che nel corso della presentazione ha definito i connotati dell’ospite: «Simile a Olivetti per lo spirito, a Hemingway per aver scritto pagine importanti e infine a Babbo Natale per averci regalato il primo pc».