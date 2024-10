A Piasco ogni giovedì sera c'è la rassegna cinematografica "CheCosaCiSiamoPersi?"

Il giovedì sera ritorna a Piasco la Rassegna Cinematografica "CheCosaCiSiamoPersi?".

Tutti i giovedì alle 21:00 dal 24 ottobre al 12 dicembre presso la Sala Polivalente verrà proiettata una selezione di film che non si sono riusciti a programmare nella stagione scorsa e nel periodo estivo.



Giovedì 24 ottobre si apre con la commedia "Fly me To the Moon - Le due facce della luna" che vede protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum, e si interroga: lo sbarco sulla Luna potrebbe essere un falso?

Il 31 sarà la volta di "Tatami - Una donna in lotta per la libertà", una grande storia di coraggio al femminile raccontata in modo asciutto e deciso.



A Novembre seguiranno i film: "Gloria!", una pellicola in costume, ambientata nella Venezia di fine Settecento, che ha la musica come protagonista; "Il teorema di Margherita" la storia di Margherita e di come un errore fa crollare la sua tesi di matematica e decide così di ricominciare la sua vita da zero; "Madame Clicquot", film autobiografico insieme poetico e ribelle che ci ci ricorda che in ogni epoca ci sono state donne in grado di affermarsi senza rinunciare alla propria visione femminile; "Anywhere Anytime", film girato a Torino nell'estate del 2023 e presentato alla 81a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia racconta la vita di un giovane immigrato clandestino che cerca di sopravvivere come può.