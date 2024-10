Bra, giovedì 31 ottobre da "brividi" con L’Albero Inverso e Spooky Halloween

Zucche, vampiri, streghe e fantasmi, ma anche giochi, dolcetti e divertimento. In occasione della data più terrificante dell’anno, “L’Albero Inverso” di Bra è pronto ad accogliere i più piccoli per un appuntamento da "brrrrrrividi"!

Giovedì 31 ottobre, dalle ore 18 alle 21, la sede dell’associazione (via Barbacana, 37) si trasformerà in un luogo magico per Spooky Halloween, una caccia al tesoro mostruosa, letture, truccabimbi per tutti e la merenda sinoira.