Alcune domande al Sindaco di Diano d’Alba Ezio Cardinale in merito al Convegno “CONSERVARE e gestire l’ ACQUA , ... IN LANGA,ROERO, ... nella Granda” , tutto pronto per il Convegno a Diano d’Alba sabato 26 ottobre.

Perché questo convegno?

Il convegno nasce dalla necessità di affrontare con previdenza eventuali periodi di siccità. Questo giorni di pioggia non ci devo far scordare che abbiamo già assistito, nel recente passato, a lunghi periodi di siccità.

Ma l’ Acquedotto delle Langhe non è una garanzia contro la siccità anche prolungata?

L’Acquedotto è una grande opera che ha migliorato la vita degli abitanti delle Langhe e non solo. In tal senso ricorderemo anche durante il convegno il grande lavoro del dott. Giacomo Oddero. Al presente purtroppo assistiamo a fenomeni calamitosi piovosi o per contro siccitosi particolari, a causa della crisi del clima e allora bisogna iniziare a ragionare e poi progettare soluzioni che permettano alle coltivazioni collinari e non solo di resistere alle avversità climatiche come la siccità prolungata.

Oggi la ricerca in agricoltura permette anche di trovare soluzioni alternative al normale consumo idrico ?

Vero, infatti l’attenzione all’acqua è uno degli aspetti che dobbiamo prendere in esame. Non sono un ‘esperto, ma osservo da semplice cittadino che le normali riserve d’ acqua, un tempo contenute nella neve o nel ghiaccio, oggi sono a rischio. Nevica e a volte anche tanto, ma questa si scioglie rapidamente e quindi in qualche modo bisogna trattenerne una parte prima che tutta raggiunga il mare.

Quindi lei è favorevole agli invasi?

Ho un approccio pragmatico nei confronti della questione. Sono e saranno gli esperti ad aiutarci a fare bene. Con questo convegno vogliamo anche divulgare la preoccupazione per la conservazione dell’acqua esattamente come si faceva un tempo, prima dell’Acquedotto delle Langhe. Ogni borgata ogni cascina aveva cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Non è forse oggi utile riprendere a diversi livelli quelle mode integrandole con le attuali tecnologie?

Quindi dovrebbero agire i privati ?

Ci deve essere collaborazione e intesa tra pubblico e privati, diversamente si fa poca strada. Come comune qualche anno fa abbiamo cercato di recuperare l’acqua della fontana di Ricca. Una piccola cosa. Un esempio. La nostra Provincia ha delle realtà molto attente e all’ avanguardia sulla questione idrica. Il nostro convegno è una piccola fatica perchè si apra una riflessione finalizzata a realizzare progetti utili alla conservazione dell’acqua anche nei territori collinari, o prossimi alle colline.

Ci dica qualcosa sul Convegno?

Il Convegno che si terra’ sabato 26 Ottobre dalle 10 alle 12,30 nel Salone Polivalente vicino al Municipio di Diano. Oltre la collaborazione con il sodalizio spiriti-liberi.it abbiamo ricevuto il Patrocinio della Provincia di Cuneo, della Città di Bra, di Bene Vagienna, di Cherasco , di Alba e dei Comuni di Benevello, di Grinzane Cavour, di Montelupo Albese, di Rodello, di Serralunga d’Alba e il sostegno e la promozione del Club per l’Unesco di Pollenzo ODV.

Interverranno diversi esperti?

Dopo il Saluto delle Autorità tra cui il Pres. dell’ Ato 4 e Sindaco di Serravalle – Davide Falletto, il Pres. Ente Turismo Langhe Roero Monferrato – Mariano Rabino, il Cons. Regionale del Piemonte – Mauro Calderoni Introducono : Fulvio Romano – Collaboratore de La Stampa – Il clima ci richiama alla necessità degli invasi… Renato Lanzetti – Economista – I numeri (disponibilità e consumi) dell’ acqua in Granda e in Piemonte E a seguire gli interventi di : Matteo Ascheri – Imprenditore – La coltivazione della vite alla luce dei cambiamenti climatici: la gestione dell’acqua e le possibili altre soluzioni. Claudio Ambrogio – Sindaco di Benevagienna – La bealeramaestra: realizzazioni e progetti. Stefano Ferrari – Prof. del Politecnico di Torino e Ing. c/o ferrariegiraudo.com – Adattarsi o resistere? Alessandro Casasso – Prof del Politecnico di Torino – I piccoli invasi: esperienza di Rivoira di Boves. Massimo Gula – Presidente Gal Langhe Roero – Risorse economiche finanziarie disponibili.

L’Ingresso è libero e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Al termine del Convegno seguirà il rinfresco.