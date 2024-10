La Morra, dal 24 ottobre all'8 dicembre la mostra personale "Di rosso e di oro"

Dal 24 ottobre all’8 dicembre a La Morra presso Casa Gabetti, vino e cucina, si terrà la mostra personale di Antonella Tavella dal titolo “Di rosso e di oro”.

Antonella Tavella, artista contemporanea, attiva sul territorio e oltre, che ha una ricca collezione di mostre personali e collettive che le hanno permesso di narrare, tramite le opere, il proprio mondo interiore. Come scrive Agata Comande’, dalle sue tele emerge un mondo ricco di immagini e di colori dalle forti gradazioni che indagano i vissuti della propria terra e del proprio io profondo.

Tavella è un’artista poliedrica: ogni sua opera porta in sé un silenzioso vortice complesso di emozioni, che emergono tacitamente e con forza dalle atmosfere soffuse di cieli notturni o di vigne autunnali. La sua pittura è un richiamo alla forza della conoscenza e alla voglia di riscatto che rendono l’artista portatrice della bandiera della resilienza e del coraggio. I suoi viticci attorcigliati su esili fili di ferro, i suoi cieli nuvolosi, i suoi boschi bui non le impediscono di sperare in un cambiamento e di vedere una porta illuminata alla fine di un tunnel. Le sue opere raccontano il silenzio del passaggio e, nello stesso tempo, la contemplazione attenta e minuziosa del mondo e delle piccole cose. C’è in esse una sorta di religiosa ammirazione della sintonia con il creato, dove ogni paura si placa e ogni speranza si concretizza.

Nella mostra l’artista espone dipinti ad olio su tela, che riassumono il percorso di ricerca lungo e complesso e l’intreccio tra l’incanto del mondo rappresentato e la magia delle emozioni vissute.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 23.

Info artista: tel 3381236656

antonellatavella01@gmail.com

Ingresso libero