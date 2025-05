Ai giardini Fresia di Cuneo appuntamenti gratuiti con favole e laboratori di inglese per bambini

Venerdì 16 maggio, dalle 16.45 alle 18.30, presso i Giardini Dino Fresia a Cuneo, l’appuntamento gratuito con “Giorgia la racconta favole” darà il via al progetto “Il giardino di Epicuro”, organizzato dal Comitato per il futuro del Centro Storico, in collaborazione con la libreria Senza Polvere, la scuola di lingue B-International Service e l’artigiana e narratrice Giorgia Bordo. L’iniziativa propone una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli con incontri di lettura di favole per i bambini dai 4 ai 9 anni (venerdì 16 maggio dalle 16.45 alle 18.30, sabato 24 maggio dalle 10.15 alle 12 e venerdì 13 giugno dalle 16.45 alle 18.30) e con laboratori di inglese dai 6 ai 10 anni (sabato 17 maggio dalle 10.15 alle 12 e venerdì 6 giugno dalle 16.45 alle 18.30). Il progetto si concluderà venerdì 20 giugno con una grande festa aperta a tutti. La partecipazione ai laboratori è libera e gratuita, con prenotazione consigliata al link https://shorturl.at/FEmwz.

“Con questo nuovo progetto vogliamo ricordare a tutta la cittadinanza, e in particolare ai fruitori del parco, che i protagonisti dei Giardini Dino Fresia sono e devono essere i bambini – spiegano i rappresentanti del Comitato di Quartiere -. Questi laboratori nascono per invitare le famiglie a vivere i giardini, contribuendo a renderli sempre più un luogo sicuro e a misura di bambino, un vero e proprio ‘giardino da favola’. Il lavoro di pulizia e cura dei Fresia è iniziato già lo scorso anno con l’iniziativa Pijansachet, un movimento dal basso di pulizia etica, recentemente celebrato con una mostra a cielo aperto in via Roma, in chiusura proprio in questi giorni. Ringraziamo Giorgia la racconta favole, Alessandra della scuola di lingue B-International Service e Francesca della libreria Senza Polvere per la disponibilità e il contributo che apporteranno a questo nuovo progetto, certi che la cittadinanza risponderà con entusiasmo”.

L'obiettivo dei laboratori di lettura delle favole è trasformare ogni esperienza di lettura in un momento magico e coinvolgente, in cui i bambini possano scoprire il piacere delle storie attraverso il gioco e la manualità. Nel luogo scelto per questo progetto, i Giardini Fresia, l'ambiente accompagnerà in modo perfetto la fantasia dei piccoli che vorranno provare a fare questa esperienza. L’appuntamento è dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni e si terrà venerdì 16 maggio, dalle 16.45 alle 18.30, sabato 24 maggio dalle 10.15 alle 12 e venerdì 13 giugno dalle 16.45 alle 18.30.

Con il laboratorio di inglese, la scuola di lingue B-International Service si impegna a far si che attraverso il gioco, piccoli lavoretti artistici ed esperienze sensoriali, sia possibile fin da piccoli, apprendere l'inglese in modo intuitivo, naturale e divertente! Nel migliore scenario per questa attività, i Giardini Fresia, i bambini potranno esprimere la loro creatività con un lavoretto e poi giocare all'aria aperta... in English of course! L’appuntamento è dedicato ai bambini 6 ai 10 anni e si terrà sabato 17 maggio dalle 10.15 alle 12 e venerdì 6 giugno dalle 16.45 alle 18.30.

Grazie alla collaborazione con la libreria Senza Polvere, i laboratori avranno sempre un tema comune che i bambini ritroveranno sia nelle letture in italiano che nei laboratori in inglese e che permetterà loro di giocare e divertirsi sfruttando l’opportunità di vivere lo spazio aperto cittadino.