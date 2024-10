Cuneo, degrado all’anfiteatro del San Paolo: “A quando il ripristino?”

Quale destino per l’anfiteatro del quartiere San Paolo di Cuneo? A chiederselo il consigliere comunale Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), in un’interpellanza specifica. Che raccoglie le segnalazioni avanzate dal comitato di quartiere e i risultati di un sopralluogo congiunto con alcuni membri della giunta occorso a inizio giugno e sottolinea le condizioni ammalorate dell’anfiteatro e di altre aree limitrofe.

A seguito del sopralluogo l’area è stata interdetta tramite transenne (ormai già rimosse). “Un’altra parte delle gradinate è nelle stesse condizioni, così come la zona dov’è stata realizzata un’area per il pattinaggio, e se non si prendono presto provvedimenti la situazione continuerà a peggiorare – commenta Bongiovanni -. Non solo, aumenteranno anche il pericolo e i costi per il ripristino”.



[Le transenne]