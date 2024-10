Giornata Mondiale della Lotta contro la Poliomielite: convegno del Rotary Club Cuneo 1925

In occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro la Poliomielite, che si celebra in tutto il mondo oggi, 24 ottobre 2024, il Rotary Club Cuneo 1925 ha tenuto un interessante e partecipato convegno, avente come relatore il Socio Dott. Valerio Del Bono, Direttore della Struttura Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Durante il convegno, il Dr. Del Bono ha illustrato i progressi e le sfide nella lotta contro la poliomielite, una malattia infettiva altamente contagiosa causata dal poliovirus, che colpisce prevalentemente i bambini al di sotto dei cinque anni di età. La poliomielite può portare alla paralisi irreversibile e, nei casi più gravi, alla morte, soprattutto se colpisce i muscoli respiratori.

Il Dr. Del Bono ha ricordato che, grazie a decenni di sforzi globali per l'eradicazione, i casi di poliomielite si sono ridotti del 99% dal 1988, quando vi erano circa 350.000 casi all'anno, a meno di 200 casi nel 2023. Questo successo è stato possibile grazie alla campagna di vaccinazione mondiale sostenuta da organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), UNICEF e Rotary International, con il programma End Polio Now.

Tuttavia, ha sottolineato il Dr. Del Bono, la poliomielite è ancora endemica in due paesi, Afghanistan e Pakistan, e finché il virus continuerà a circolare, tutti i bambini non vaccinati saranno a rischio. Il relatore ha inoltre evidenziato l’importanza delle vaccinazioni continue per prevenire una recrudescenza della malattia in altre aree del mondo.

Al Convegno ha partecipato anche il Prof. Adriano Spada, socio del Club ed ex primario del reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Fondatore del reparto di Neonatologia a Cuneo e stimatissimo pediatra, si distingue da molti anni per la sua dedizione e competenza nel prendersi cura in modo impeccabile di numerosi bambini.

L’incontro, che ha visto una partecipazione attiva da parte del pubblico, è stato un'importante occasione di sensibilizzazione su una malattia che, sebbene ormai quasi sconfitta, richiede ancora uno sforzo collettivo per essere definitivamente eradicata.

Il Rotary Club Cuneo 1925, insieme al Distretto 2032 ed a tutti i Club, è da sempre impegnato nelle attività di servizio alla comunità, rinnova il proprio impegno nella campagna globale di eradicazione della poliomielite, consapevole che la fine di questa malattia rappresenterebbe una delle più grandi vittorie per la salute pubblica mondiale.