In programma per sabato 26 ottobre alle ore 21 al centro polifunzionale San Giovanni, si terrà la cerimonia di apertura del 25° anno di attività dell’Unitre di Moretta. La serata, aperta a tutti, prevede la presentazione dei corsi, degli incontri e di tutte le attività del nuovo anno 2024/2025.

A rendere la cerimonia ancora più speciale sarà l’esibizione del gruppo corale “Le Madamè”, un ensemble di musica popolare tutto al femminile composto da quattro ragazze che si esibiranno a quattro voci, accompagnate da chitarra e fisarmonica. Il loro repertorio rappresenta un viaggio nella cultura tradizionale piemontese, raccontato attraverso lo sguardo e le esperienze delle donne.

Le iscrizioni ai corsi e agli incontri si possono effettuare ogni lunedì dalle 20,45 alle 22 e ogni martedì dalle 15 alle 16,30 presso la Sede Unitre, situata in piazza C. Alberto Grosso 3 (ex foresteria del Santuario).

Gli incontri proseguiranno a partire da lunedì 28 ottobre alle 20,45 quando l’Unitre di Moretta ospiterà il professor Pier Franco Quaglieni per una conferenza dal titolo: “Cos’è la storia contemporanea”.

Storico, saggista, direttore del Centro Pannunzio, associazione culturale che ha fondato a Torino insieme ad Arrigo Olivetti e a Mario Soldati, Quaglieni è una figura di spicco della comunità intellettuale torinese ed è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. È docente e saggista di Storia Risorgimentale e Contemporanea oltre che conferenziere in Italia e all’estero.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 345-5817670 o visitare il sito ufficiale unitremoretta.com.