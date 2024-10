“I palazzi di via Roma raccontano”: ricordato all'istituto Bonelli di Cuneo l'architetto Roberto Albanese

E’ iniziato questa settimana al Bonelli il progetto “I palazzi di via Roma raccontano” sugli studi di Roberto Albanese, tragicamente scomparso quattro anni fa.

Lo storico di Cuneo, don Gianmichele Gazzola, ha presentato ai ragazzi i testi pubblicati da Primalpe grazie al contributo della Fondazione CRC realizzati sugli studi lasciati purtroppo interrotti dall’autore e donati generosamente dalla signora Marinella Albanese, sorella di Roberto.

Il progetto è rivolto alle classi terze dell’Istituto in quanto il periodo storico esaminato è oggetto di studio nel programma scolastico. Nello specifico, consta di un incontro informativo organizzato come una lezione frontale da svolgersi a scuola a cui segue una visita guidata nel centro storico per il potenziamento delle conoscenze apprese.

Per le curvature 3ª Turismo e ambiente e E Commerce il progetto proseguirà con un ulteriore incontro sul territorio per permettere agli studenti di approfondire le proprie competenze in modo da creare contributi video e materiali che possano presentare il centro storico di Cuneo in modo innovativo e culturalmente interessante sotto il profilo del turismo.

I ragazzi sono rimasti molto colpiti dalla presentazione di don Gazzola perché molti non conoscevano la storia di Cuneo e il suo intersecarsi con le grandi epoche della Storia che studiano in classe; per questo hanno apprezzato particolarmente il progetto che è stato organizzato per loro.

Il preside del Bonelli, prof. Giuseppe Cappotto, ha accolto con entusiasmo la proposta della signora Albanese perché per diventare “cittadini consapevoli” si deve cominciare, giustamente, dalla conoscenza del proprio territorio. “Conosco per apprezzare” deve diventare azione abituale, non restare un motto slegato dalla realtà.

Un ringraziamento particolare va al relatore, lo storico don Gazzola, per la competenza e la capacità comunicativa con cui ha illustrato i contenuti del 1° volume e ha catturato l’attenzione degli alunni presenti, che sono rimasti entusiasti e soddisfatti da quanto è stato spiegato loro.