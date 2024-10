Contratti di filiera, Bergesio plaude agli 1,9 miliardi aggiuntivi per il settore agroalimentare

“Dal Governo nuove, importanti risorse per l’agricoltura: 1,9 miliardi aggiuntivi per finanziare i contratti di filiera agroalimentare, della pesca e acquacoltura, finalizzati a stimolare l’approccio integrato tra cooperazione, innovazione e ricerca, per una visione strategica condivisa lungo l’intera catena del valore”. Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il via libera all’autorizzazione definitiva per l’incremento della dotazione finanziaria per i contratti di filiera nell’ambito del PNRR dedicati al settore dell’agroalimentare e della pesca e acquacoltura.