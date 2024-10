Cuneo, sul nuovo ospedale unico la maggioranza punzecchia Cirio e Gabusi: “Formalizzino la ripartenza del progetto”

La maggioranza in Consiglio comunale a Cuneo – quindi i gruppi Centro per Cuneo, Cuneo Civica, Cuneo Solidale e Democratica, PD e il consigliere del Gruppo Misto Antonino Pittari – puntano il dito verso i rappresentanti della Regione Piemonte e presentano un ordine del giorno incentrato sulle ultime novità relative al progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico di Cuneo.

Nel documento avanzato dai consiglieri si ribadisce l’importanza fondamentale del nosocomio da 805 posti letto per la città ma anche per l’intera provincia, e l’urgenza non più procrastinabile della sua realizzazione in quanto hub territoriale e punto di riferimento sanitario per i cittadini e l’intera comunità.

“Saltata la soluzione di partenariato pubblico-privato la Regione ora opta per il finanziamento pubblico di 410 milioni di euro divisi in 390 come fondi INAIL e 20 come fondi regionali – si legge nel testo dell’ordine del giorno -. Serve che sindaco e giunta sollecitino la Regione affinché formalizzi la ripartenza del progetto in tempi certi e la task force di esperti della legalità con l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori perché aggiorni con solerzia il Comune”.

E continua: “Serve anche che chieda alla Regione un nuovo crono-programma specifico e un confronto in merito alla gestione delle opere complementari come la viabilità, i trasporti e le infrastrutture necessarie che coinvolga anche Provincia e ANAS. Che verifichi l’effettiva assegnazione dei 20 milioni di euro da parte dell’organo regionale per la gara di progettazione e che monitori lo svolgimenti e l’esito della gara di progettazione indetta dall’azienda ospedaliera”.