A Dronero tutto è pronto per una bella Castagnata in compagnia

Tutto è pronto a Dronero per una bellissima castagnata in compagnia organizzata da un gruppo volontari della Protezione Civile. Appuntamento in piazza Allemandi domenica pomeriggio, 27 ottobre, a partire dalle ore 14:30.





È una storia lunga quasi 35 anni quella della Protezione Civile di Dronero, attualmente composta da 18 volontari coordinati dal capogruppo Fabrizio Mainero. Insieme agli altri 12 comuni della Valle Maira, fa parte del COI (Centro Operativo Intercomunale), la cui sala operativa si trova presso il municipio di Dronero ed è coordinata dal Comandante della Polizia Locale Uberto Oreste.





L’invito per domenica pomeriggio è rivolto a tutta la popolazione: il ricavato servirà da autofinanziamento per gli interventi da eseguire, provvedendo ad esempio alla benzina per i decespugliatori e per gli altri mezzi.





In questo anno i volontari, oltre ai vari interventi, ne hanno già svolti ben cinque di esercitazione, volti a mitigare il rischio idrogeologico: un impegno concreto, civile e morale, che è più di tutto la volontà di mettersi a servizio nella, ma soprattutto per, la propria comunità.