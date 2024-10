Le celebrazioni per il 4 novembre nella Città di Mondovì

Un momento delle celebrazioni per il 4 Novembre nel 2023

«La ricorrenza che oggi celebriamo continua a ricordarci il sogno risorgimentale dell’Unità nazionale. Un traguardo lungimirante pagato, però, con il sacrificio di milioni di persone a cui dobbiamo rendere onore e il cui ricordo è reso vivido dalle molte lapidi che ancora si scorgono nelle nostre vie e nelle nostre piazze. Proprio questa giornata, allora, diventa importante stringerci attorno alle nostre Forze Armate, che ben conoscono il valore della pace, e appellarci alla nostra Costituzione che ripudia la guerra e ci fornisce gli strumenti necessari a garantire libertà, diritti e fratellanza» così il sindaco, Luca Robaldo, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del prossimo 4 novembre.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00 presso il reparto militare del cimitero urbano con la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Seguirà la deposizione di una corona di fiori presso lo “Scalone dei morti per la libertà” (ore 10.00), presso il “Monumento ai caduti” di piazza della Repubblica (ore 10.15) e presso il Sacrario della Caserma “G. Galliano” dove si terranno altresì i saluti ufficiali delle autorità presenti. In caso di maltempo, le singole deposizioni saranno effettuate da una delegazione.