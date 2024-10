Torna l'ora solare: stanotte lancette indietro di un'ora

Anche quest’anno torna l’ora solare. Il cambio dell'ora avverrà stanotte - tra sabato 26 e domenica 27 ottobre - quando sarà necessario spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora (alle 3 di notte, che torneranno a essere le 2). Un'ora in più di sonno domani mattina e un’ora di luce in più al mattino, mentre la sera il sole tramonterà prima.

Nessun problema per smartphone, tablet e pc connessi a Internet, che si aggiorneranno in automatico, mentre per altri dispositivi - orologi di casa o da polso, quelli delle automobili - sarà necessario intervenire manualmente.

Puntuali arriveranno, in ogni caso, le polemiche che rinfocolano il dibattito sull'abolizione dell'ora solare, con la possibilità - preferita dall'80% degli Italiani, secondo il Codacons - di mantenere l'ora legale per tutto l'anno. In attesa che i diversi Paesi dell'Unione Europea trovino una possibile intesa sul tema, l'ora legale ritornerà dunque in Italia nell'ultimo fine settimana di marzo del prossimo anno, tra il 29 e il 30: in quella occasione le lancette andranno riportate un'ora avanti.