Prazzo, a San Michele l'appuntamento con "Il laboratorio degli Alchimisti"

L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira organizza, in collaborazione con l’azienda Alquimìo D'Òc di San Michele di Prazzo, un laboratorio di degustazione di liquori alpini. L’evento “In laboratorio con gli alchimisti” si terrà sabato 2 novembre alle ore 14:00 in Borgata Cesani 18 a San Michele di Prazzo presso il laboratorio di Alquimìo D'Òc.

Si tratta di una iniziativa per far conoscere le realtà produttive e le peculiarità di questo territorio. Le erbe aromatiche, che da sempre, secondo tradizione, vengono utilizzate per la creazione dei liquori, saranno illustrate all’interno dell’attività laboratoriale. Si potranno degustare liquori a base di erbe che nascono spontaneamente in Valle Maira: genzianella, achillea, timo serpillo (serpoul), arquebuse.