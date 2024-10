Volley A1F. Grande prestazione di Cuneo che trascina Milano al tie break e fa il primo punto della stagione

Al Palazzetto di Cuneo è andato in scena il big match tra Honda Olivero Cuneo e Numia Vero Volley Milano. Partner del match la Croce Rossa Italiana, i cui volontari durante i cambi campo hanno eseguito dei flashmob per sensibilizzare sulle manovre salvavita.

Davanti al Palazzetto gremito di pubblico, con ben 2258 spettatori presenti, le Gatte hanno sfidato la corazzata del Vero Volley, aggiudicandosi il primo set dopo aver recuperato 14-18 e aver sfoderato un’ottima prestazione su tutti i fondamentali, trascinante da Ana Bjelica che chiude con 9 punti all’attivo. La bella performance non viene però ripetuta nel secondo parziale in cui Milano va valere tutta la propria superiorità, terminato 13-25. Terzo set equilibrato fino a metà, quando Milano spinge bene al servizio e allunga, mantenendo poi il vantaggio fino al termine del set (18-25).

Sotto 2-1, le Gatte non hanno mollato e sono tornate a sfoderare la bella prestazione del primo set, allungando fin da subito e mantenendo il vantaggio per tutto il set, chiuso poi 25- 21. Tie brek con inizio in salita per le Cuneesi, col cambio campo sul 4-8 per Milano. Le Gatte non mollano e lottano fino alla fine, ma Milano chiude 12-15.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: capitan Signorile in regia, opposta Bjelica, al centro Cecconello e Polder, bande Lazic e Kapralova, libero Panetoni.

Sestetto Numia Vero Volley Milano: al palleggio Alessia Orro, Marinova opposta, centrali Danesi e Kurtagic, Daalderop e Sylla in banda, Fukodome libero

Inizio di partita equilibrato, con le Gatte che contengono la potenza delle ospiti e fanno un piccolo allungo, portandosi 7-5, subito recuperato dalle avversarie. La partita procede con piccoli scatti avanti, nessuna formazione distanzia l’altra. Sull’11 pari le ospiti si portano avanti e rosicchiano due punti di vantaggio che mantengono. Gatte sempre a -2, poi sul 14-16 il Vero Volley allunga con Daalderop al servizio: 14-18 e coach Pintus ferma il gioco. Le Cuneesi rientrano in campo con grinta e palla dopo palla ristabiliscono la parità. Formazioni ancora in parità sul 20 e con Kapralova al servizio Cuneo allunga prima 22-20 e poi 23-21, per chiudere 25-23 con un attacco di Bjelica che sfrutta il muro aperto e che chiude come top scorer con 9 punti e il 56% di efficienza in attacco.

Partenza forte del Vero Volley nel secondo set, che si porta subito 1-5. Le Cuneesi recuperano portandosi 4-6 ma le ospiti tornano a premere sull’acceleratore, 6-11. Time out di coach Pintus e cambio palla Cuneo. Gatte sempre a -2 e poi altro allungo di Milano, 12-17. Sul 13-17 doppio cambio Cuneo, con Colombo per Polder e Bakodimou per Lazic. Milano allunga ancora e sul 13-19 Lorenzo Pintus ferma nuovamente il gioco. Sul 13-21 doppio cambio Cuneo, con Turco per Bjelica e Sanchez Savon per Signorile. Ancora punto delle ospiti ed entra Sanchez per Kapralova, ma le atlete di Lavarini chiudono in scioltezza 13-25.

Inizio del terzo parziale di nuovo equilibrato, con Milano che prova ad allungare ma viene sempre contenuto dalle Gatte. Solo sul 9 pari le avversarie si portano 9-15 e Bakodimou rileva Kapralova. Le Gatte non mollano ma Milano mantiene il vantaggio acquisito e chiude 18-25 portandosi sul 1-2.

Sotto 1-2, le Cuneesi non mollano: nel quarto set partono con determinazione e spingono al servizio e in attacco fin da subito, allungando 6-3 e 8-4. Il vantaggio acquisito rafforza la determinazione delle Gatte, che continuano a mettere pressione alle avversarie e non consente loro di fare il cambio palla. Torna la bella prestazione sfoderata nel primo set: le ragazze di coach Pintus tengono al servizio e in difesa, allungando ancora: 16-11, 19-13 e 21-16. 23-18 e vittoria 25-21. Si va al tie break.

Milano parte subito forte, 0-2. Cuneo rosicchia 2 punti ma le ospiti allungano 2-7. Cambio palla con fast di Polder e attacco vincente di Kapralova: 4-7, poi punto di Sylla e si va al cambio campo 4-8. Le Gatte non mollano ancora, ma Milano fa tesoro del vantaggio iniziale e allunga 8-12. Le Cuneesi non ci stanno e si portano a -2, sull'11-13 prima e sul 12-14 poi. Serve un attacco da manuale di Sylla per chiudere il match, dopo 2 ore e 22 minuti di gioco.

Ancora nessuna vittoria quindi per le Gatte ma arriva il primo punto della stagione, conquistato in un match contro un avversario difficilissimo.