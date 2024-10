Musica, cultura materiale e lingua occitana: al via a Saluzzo l’ottava edizione dell’Uvernada

Da venerdì 1° a domenica 3 novembre Saluzzo accoglie l’ottava edizione di Uvernada, evento che si conferma come pilastro della tradizione musicale e culturale occitana. Questo lungo fine settimana, che segna simbolicamente il passaggio verso la stagione invernale, offre oltre 10 appuntamenti musicali grazie ai quali il pubblico può immergersi nelle sonorità tradizionali delle Terre del Monviso e viaggiare oltre le montagne, alla scoperta di ciò che unisce le diverse comunità occitane. A fianco della musica, i temi collaterali dell’evento sono l’artigianato, la liuteria e la coltelleria, la sostenibilità ambientale e gli approfondimenti linguistici e culturali.

Uvernada rappresenta il culmine e la chiusura di Occit’amo Festival, la rassegna itinerante che porta le sonorità popolari nelle valli delle Terre del Monviso. Quest’anno, il festival si è mosso tra le stagioni, sviluppandosi nell’incontro di persone, strumenti musicali, danzatori e liutai in un unico grande palcoscenico che abbraccia vie, piazze e luoghi storici di Saluzzo e delle valli circostanti. L’edizione 2024 di Uvernada si propone come un vibrante mix di tradizione e innovazione e offre una piattaforma per gruppi emergenti che si sono formati nel corso degli anni nell’ambito delle esperienze locali. Questi artisti, da comprimari diventano protagonisti in un ideale percorso di crescita collettiva che valorizza la gioventù e la freschezza delle loro proposte. Parafrasando un celebre brano dei Lou Dalfin, gruppo-icona e faro imprescindibile che illumina tutto il movimento di conservazione e rinnovamento della cultura musicale occitana, Uvernada “è ancora qui” e si ripropone come momento in cui la tradizione si rinnova, con una chiave di lettura sempre capace di guardare al contemporaneo. La partecipazione è gratuita per tutti gli eventi.

"Il bello dell’Uvernada è la sua capacità di proporsi agli amanti della musica occitana, nei suoi diversi aspetti – ricorda il direttore artistico della rassegna e leader dei Lou Dalfin Sergio Berardo –: c’è chi ama il ballo, chi predilige l’ascolto e chi ricerca l’innovazione. A Uvernada c’è tutto questo, in una modalità che coniuga il folk classico e le sue più audaci contaminazioni con altri generi, primo fra tutti quest’anno l’elettronica. Le chiavi di lettura sono molteplici, non si organizza questa manifestazione con l’intento di venerare un altare della tradizione ma lo si fa per divertirsi tutti insieme nel presente: la nostra musica è popolare e come tale deve stare nel mondo, entra negli spazi del quotidiano, li contamina e si lascia contaminare".