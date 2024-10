A Dogliani parte un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari del soccorso

A partire da giovedì 7 novembre 2024 alle ore 21 presso la sede in Via Ospedale 1 a Dogliani avrà inizio il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari dell’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani.

Durante la serata sarà esposto il programma e saranno spiegate le varie modalità di coinvolgimento dei volontari.

“Questa tipologia di volontariato – spiegano gli istruttori del corso - è aperta a tutte le persone che sentono il desiderio di dedicare parte del loro tempo all'attività di soccorso e in ambito emergenziale. Si tratta di un'attività impegnativa quanto gratificante, a volte dura, ma dal valore incommensurabile.

Essere soccorritore significa anche avere un punto di vista nuovo sulla realtà che ci circonda e sulle persone attorno a noi. Il nostro mondo è complesso, e proprio per questo è ancora più importante che ci siano persone disposte a fare del bene in modo spontaneo e gratuito.

Partecipare a un corso per volontari del soccorso è prezioso perché aiuta a prepararsi per le emergenze, a mantenere la calma, a migliorare la sicurezza nella vita di tutti i giorni e al lavoro, a contribuire alla sicurezza della comunità e a svolgere un ruolo importante nella società civile.

Per diventare soccorritore volontario è necessario frequentare un corso teorico e pratico, a cui si aggiunge il servizio in affiancamento in ambulanza.

La prima parte prevede nozioni generali di primo soccorso ovvero l’insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza, una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e/o psicologici o malori improvvisi. Il corso ha l’obiettivo di diffondere queste semplici manovre, dando ai discenti gli strumenti semplici e concreti per poter evitare l’aggravarsi della situazione ed allertare in modo corretto ed efficace i soccorsi.

Il corso include le procedure per la gestione dei malori, delle ferite, dei traumi, delle manovre di disostruzione delle vie aeree e delle urgenze cerebro e cardiovascolari con l’insegnamento delle manovre salvavita di BLS (Basic Life Support) in età adulta e pediatrica anche con l’utilizzo e l’abilitazione al DAE (Defibrillatore semi automatico).

La seconda parte prevede una parte pratica con la simulazione di scenari di soccorso in cui si impara a gestire l’emergenza e ad utilizzare sussidi come collari cervicali, barella a cucchiaio, asse spinale, telo porta feriti e ked oltre a svolgere alcune manovre essenziali per la messa in sicurezza del paziente.

Le attività che gestisce l’Associazione sono molteplici e proprio per questo l’Associazione investe tempo e risorse nella formazione dei nuovi volontari, che come in una grande famiglia, possono trovare uno spazio che più si addice alle proprie attitudini.

Fondamentale è il servizio di assistenza medica in emergenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno con la copertura di tre turni (mattino, pomeriggio, notte) sia con l’ambulanza di base che con la medica. Gli equipaggi sono sempre formati da due Volontari abilitati e, nel caso dei mezzi di soccorso avanzati, da due volontari e da un medico e/o da un infermiere.

Inoltre, altri mezzi sono dedicati al trasporto di degenti verso gli ospedali per visite o terapie.

Infine sono numerose le richieste del servizio per fornire assistenza e supporto in occasione di manifestazioni sportive, gli eventi e le fiere.

In ultimo, ma di fondamentale importanza per la continuità dell’Associazione e per la formazione dei volontari, sono le attività svolte in occasione specifiche per sensibilizzare la popolazione, a partire dai giovanissimi e per il continuo aggiornamento dei volontari stessi.

In conclusione, perché decidere di dedicare il proprio tempo a questa attività di volontariato?

La risposta è semplice: acquisire nuove conoscenze utili nella vita di tutti i giorni, ma allo stesso tempo di supportare un servizio essenziale e di pubblica utilità per tutta la comunità”.

Per iscriverti o avere ulteriori informazioni: 334.3922851 o 0173.742589