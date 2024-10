Halloween, dopo il successo dell'anno scorso torna “Boves Stregata”

Una serata imperdibile all’insegna del brivido e dell’allegria, a dimensione di famiglia, resa possibile grazie alla stretta e preziosa collaborazione di associazioni, comitati e proloco del territorio che non mancano mai di mettersi in gioco, per far vivere grandi emozioni a chi sceglie la Città per trascorrere ore di festa e gustare tante prelibatezze di stagione.

La grande festa prenderà il via a partire dalle ore 18 per l’iscrizione al concorso “La zucca mostruosa”. Grandi e piccini potranno consegnare la zucca realizzata a casa dalle ore 18 alle ore 18,30 in piazza Italia-angolo via Vian.

Per tutta la serata si terranno spettacoli, animazioni e si potrà gustare street food stregato con un menu da paura: hamburger, patatine, polenta con salsiccia o formaggi, crêpes, caldarroste, pop corn, vin brulé, cioccolata calda e zucchero filato.

Alle ore 18,30-20,30 e 22,30 in piazza Italia si terranno tre spettacoli che lasceranno senza fiato con l’Horror Clown Show.

Alle ore 19,30 e 21,30 in piazza Italia, lato via Cuneo, altri due spettacoli da brividi con L’Horror Circus Show.

Gli spettacoli chiuderanno in grande alle ore 23,30 con l”Horror Fire Show – uno spettacolo di fuoco che incanterà grandi e piccini.

Tra le attrazioni gratuite che saranno a disposizione di tutti ci saranno: i trampolieri, la cartomante e i truccabimbi in piazza Italia, lo “spaventoso villaggio delle zucche” in via Vian, le storie di paura con la Compagnia del Teatro degli Episodi all'auditorium Borelli, Beetlejuicein via Roma, il photobooth stregato e, in via Lerda, il cimitero stregato e il manicomio criminale.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Mercato dei Fagioli in via Borella.

Per info 0171391849 – manifestazioni@comune.boves.cn.it.