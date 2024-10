Pianfei, il sindaco replica alla minoranza: "Numerosi progetti in cantiere, speravamo in un approccio costruttivo della minoranza"

"In risposta al recente intervento pubblicato sul giornale dal gruppo di minoranza di Pianfei (leggi qui), che ha sollevato critiche indirizzate esplicitamente alla mia persona, desidero chiarire alcuni punti per rispetto verso i lettori, condividendo il pensiero mio e dell’intera maggioranza che ho l’onore e l’orgoglio di rappresentare".

Così il sindaco, Marco Turco, interviene in merito alla nota della minoranza consigliare.

"Opero per Pianfei da quasi 40 anni - evidenzia il primo cittadino -, dedicandomi a tantissime cose e, come me, anche la mia maggioranza si impegna da anni per sostenere in modo attivo il paese e le sue associazioni. Non rilevo lo stesso impegno in coloro che criticano i nostri metodi operativi, è vero che chi fa a volte sbaglia, come è anche vero che chi non fa non sbaglia mai. Non ritengo giusto che si interpreti il nostro operato in modo ingiustificatamente critico, considerando i numerosi traguardi che abbiamo raggiunto. Pianfei ha conosciuto crescita e visibilità nel tempo e continuerà a prosperare grazie all’impegno delle amministrazioni passate e presenti, sempre improntate all’onestà e al servizio.

Recentemente, una persona molto vicina alla minoranza, a nome suo, mi ha anticipato che io nei prossimi mesi mi dimetterò per “esaurimento nervoso” e questo mi verrà a causa delle continue pressioni e dei continui attacchi che riceverò da lui e dalla minoranza. Questo atteggiamento non lo ritengo né rispettoso né costruttivo, soprattutto per chi è solo motivato dal desiderio di fare opposizione in modo esclusivamente critico.

Ricordo che in passato abbiamo lavorato con una minoranza costruttiva, sotto la guida di Piergiorgio Fulcheri, che ha portato a tanti risultati positivi in uno spirito di grande collaborazione, da allora la maggioranza è rimasta quasi tutta la stessa, è cambiata però la minoranza. Io dopo le ultime elezioni e precisamente il 13 giugno, ho chiamato ed incontrato personalmente la rappresentante Miriam Kahsai, con cui ho proposto una collaborazione simile a quella già sperimentata con Fulcheri, improntata alla condivisione dei progetti e della vita amministrativa per il bene del Paese. Tuttavia, ha preferito un approccio di opposizione più rigido, perché mi ha detto che loro erano stati votati per essere contro di noi per cui lei non era d’accordo… scelta che rispetto assolutamente, pur senza condividerla, perché a Pianfei si lavora solo ed esclusivamente per il bene di Pianfei, non abbiamo mai fatto diversamente, ma ognuno è libero di pensare come vuole".

"Sempre in quell’incontro - prosegue il sindaco - si era già parlato delle date del Consigli Comunali futuri, perché la consigliera Kahsai doveva organizzarsi per i suoi impegni, ed avevo detto, che poi è stato ribadito dal Segretario nel Consiglio del 21 Giugno che tra il 20 ed il 30 Luglio si sarebbe dovuto svolgere un altro Consiglio, per cui non deve essere visto come un affronto il fatto che il Consiglio è stato fatto quando lei non c’era, i consigli si fanno quando sono da fare e non quando le persone sono libere, la stessa regola vale per tutti i componenti del Consiglio Comunale.

Rispondo anche a specifiche contestazioni: il Segretario comunale è una figura autonoma per cui non entro in merito a cos’ha fatto o non fatto. In merito alle commissioni consiliari ribadisco che le riteniamo delle sovrastrutture che non si adattano a enti delle nostre dimensioni e creerebbero inoltre inutili rallentamenti nell’attività amministrativa. Tali temi saranno discussi nel Consiglio Comunale che si terrà entro fine Novembre. Per conoscenza di tutti comunico che il Consiglio va convocato con 5 giorni di anticipo e se è un Consiglio straordinario con 3 giorni di anticipo. Anche i Consiglieri di maggioranza non sono al corrente di tutto cosa svolge la macchina Amministrativa ed è per questo che mensilmente facciamo le riunioni per decidere cosa e come fare, sistema non condiviso dalla minoranza".

"Per quanto riguarda l’Asilo Gandolfi - sottolinea Turco -, si tratta di un ente di diritto privato con piena autonomia funzionale; il Comune non esercita alcun controllo diretto sulla sua gestione, pur mantenendo una costante attenzione verso le esigenze dell'istituto. Le nomine sono state effettuate in modo trasparente e nel pieno rispetto dello Statuto dell'Asilo, che riflette la volontà dei soci e mi ripeto, ma se qualcuno si dovesse lamentare dell’operato del CDA dell’Asilo non è certo la minoranza, ma bensì chi vive l’asilo, i Soci, i dipendenti ed i fruitori del servizio.